 

Мурашко рассказал о коварной способности коронавируса

29.04.2020, 23:13, Новости дня

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о коварности коронавируса. По его словам, течение заболевания может внезапно поменять свой курс, а на фоне улучшения состояния здоровья появится новая волна симптомов, сообщил телеканал "Россия 24".

 

Мурашко отметил, что очень важно не упустить изменения состояния пациента, вовремя его подхватить и откорректировать терапию. По словам министра, взаимодействие пациента и медицинского работника — важная составляющая в эффективности лечения.

Михаил Мурашко рассказал, что в РФ разрабатывается еще одна тест-система, которая нацелена на специфический иммунитет и на тестирование плазмы. Это позволит отобрать ту, которая может использоваться в качестве лекарственного препарата, тестирования человека на наличие у него защитных свойств, способных нейтрализовать и блокировать размножение COVID-19.

Министр здравоохранения отметил, что введение карантинных мер повлияло на структуру заболеваемости. Люди стали более осторожными, что помогает медицинской системе.

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до 11 мая. Такое решение, по мнению властей, позволит сдержать распространение коронавируса.



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