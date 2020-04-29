 

Как влияет сочетание аэробных и силовых упражнений на вес

29.04.2020, 23:10, Разное

Практически любой вид физической активности снижает риск развития ожирения. Но наилучший эффект дает сочетание аэробных и силовых упражнений. Это показало исследование, которое охватило почти 1,7 миллионов человек, опубликованное в журнале Obesity.

Австралийские ученые воспользовались данными ежегодного масштабного телефонного опроса «Система мониторинга поведенческих факторов риска». Его участники отвечали на вопросы, делали ли они физические упражнения в течения последнего месяца, а если делали, то какие и в каком количестве.

Ученые собрали ответы 1677108 человек и разделили их на группы в зависимости от массы тела и привычек, которые касались упражнений. Отдельно авторы исследования отмечали, выполняют ли участники опроса рекомендации по физической активности: уделяют ли аэробным упражнениям (бегу трусцой, ходьбе) 150 минут в неделю. Также их интересовало, делают ли они силовые упражнения хотя бы два раза в неделю.

У активных людей ожирение встречалось гораздо реже, чем у тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Это правило действовало вне зависимости от того, какие упражнения предпочитали участники – силовые или аэробные.

Но у мужчин и женщин, которые хотя бы иногда сочетали аэробные и силовые упражнения, например, бегали трусцой и работали с гантелями, результаты были самыми впечатляющими. Они страдали от ожирения на 50% реже тех, кто вел пассивную жизнь, и на 20% реже, чем люди, предпочитающие только один тип упражнений.

Несомненное достоинство исследования – его масштаб. Но слабой стороной работы остается то, что она полагалась на воспоминания людей об упражнениях и использовало информацию об их активности лишь за короткий промежуток времени. Также нельзя забывать, отмечает New York Times, что в некоторых случаях ожирение может ограничивать физическую активность людей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / «Сейчас я выпью и буду тебя резать»

24.04 / В России пандемия коронавируса может привести к вспышке ВИЧ

03.04 / В гостях у Джимми Киммела: Дженнифер Энистон “встретилась” с медсестрой, заразившейся коронавирусом

10.04 / Мнение: Либералы хуже печенегов и половцев

23.04 / В одном из регионов России смягчили режим самоизоляции

01.04 / Личное: Дура или терпила?

23.04 / Крис Хемсворт подготовил для вас программу домашних тренировок: “Понадобится корзина для белья, 2 банки супа и бутылка с ополаскивателем”

23.04 / Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройности, но в период карантина он понравится не всем

19.04 / ASUS Zenbook 14 оснастили процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

09.04 / Личное: Рудковская: спросить Лену Миро!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска