Как влияет сочетание аэробных и силовых упражнений на вес

29.04.2020, 23:10, Разное

Практически любой вид физической активности снижает риск развития ожирения. Но наилучший эффект дает сочетание аэробных и силовых упражнений. Это показало исследование, которое охватило почти 1,7 миллионов человек, опубликованное в журнале Obesity.

Австралийские ученые воспользовались данными ежегодного масштабного телефонного опроса «Система мониторинга поведенческих факторов риска». Его участники отвечали на вопросы, делали ли они физические упражнения в течения последнего месяца, а если делали, то какие и в каком количестве.

Ученые собрали ответы 1677108 человек и разделили их на группы в зависимости от массы тела и привычек, которые касались упражнений. Отдельно авторы исследования отмечали, выполняют ли участники опроса рекомендации по физической активности: уделяют ли аэробным упражнениям (бегу трусцой, ходьбе) 150 минут в неделю. Также их интересовало, делают ли они силовые упражнения хотя бы два раза в неделю.

У активных людей ожирение встречалось гораздо реже, чем у тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Это правило действовало вне зависимости от того, какие упражнения предпочитали участники – силовые или аэробные.

Но у мужчин и женщин, которые хотя бы иногда сочетали аэробные и силовые упражнения, например, бегали трусцой и работали с гантелями, результаты были самыми впечатляющими. Они страдали от ожирения на 50% реже тех, кто вел пассивную жизнь, и на 20% реже, чем люди, предпочитающие только один тип упражнений.

Несомненное достоинство исследования – его масштаб. Но слабой стороной работы остается то, что она полагалась на воспоминания людей об упражнениях и использовало информацию об их активности лишь за короткий промежуток времени. Также нельзя забывать, отмечает New York Times, что в некоторых случаях ожирение может ограничивать физическую активность людей.