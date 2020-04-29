Компания LG готовится выпустить бюджетный смартфон Premier с приставкой в названии Pro Plus

29.04.2020, 23:09, Разное

Появилась информация о готовящемся дебюте нового гаджета от LG. Южнокорейская компания планирует выпустить бюджетный смартфон Premier с приставкой в названии Pro Plus.

Известно, расширения Pro и Plus производители обычно применяют в отношении флагманских мобильных устройств. Тем не менее, в LG решили изменить эту устоявшеюся традицию и присвоили эти определения недорогому аппарату Premier. В настоящий момент цены на новинку не названы, но у экспертов не вызывает сомнения, что это будет именно бюджетный смартфон, так как на это указывают его технические характеристики.

Основой аппарата станет процессор Helio P22 от MediaTek, работающий при поддержке 2 Гб оперативной памяти. Что же касается экрана, то его разрешение составит 1 560 на 720 точек. Для подключения к другим гаджетам и зарядки предназначен порт USB-C, а основная камера будет состоять из двух модулей. Вероятно, один из них будет объединен со сверхширокоугольным объективом.

В качестве операционной системы для LG Premier Pro Plus разработчик предусмотрели Android 9, но есть вероятность, что к релизу версия ОС изменится. Также на корпусе появится отдельная кнопка, которая предназначена для быстрого доступа к Google Assistant.