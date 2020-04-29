 

Компания LG готовится выпустить бюджетный смартфон Premier с приставкой в названии Pro Plus

29.04.2020, 23:09, Разное

Появилась информация о готовящемся дебюте нового гаджета от LG. Южнокорейская компания планирует выпустить бюджетный смартфон Premier с приставкой в названии Pro Plus.
Известно, расширения Pro и Plus производители обычно применяют в отношении флагманских мобильных устройств. Тем не менее, в LG решили изменить эту устоявшеюся традицию и присвоили эти определения недорогому аппарату Premier. В настоящий момент цены на новинку не названы, но у экспертов не вызывает сомнения, что это будет именно бюджетный смартфон, так как на это указывают его технические характеристики.

Основой аппарата станет процессор Helio P22 от MediaTek, работающий при поддержке 2 Гб оперативной памяти. Что же касается экрана, то его разрешение составит 1 560 на 720 точек. Для подключения к другим гаджетам и зарядки предназначен порт USB-C, а основная камера будет состоять из двух модулей. Вероятно, один из них будет объединен со сверхширокоугольным объективом.

В качестве операционной системы для LG Premier Pro Plus разработчик предусмотрели Android 9, но есть вероятность, что к релизу версия ОС изменится. Также на корпусе появится отдельная кнопка, которая предназначена для быстрого доступа к Google Assistant.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Актер Милош Бикович признался в своем недостатке

10.04 / «Это лучшее, что остается после нас»: Светлана Лобода хочет родить сына и не одного

26.04 / Коронавирусная инфекция в Китае: 1109 новых случаев, 118 смертей за сутки

04.04 / Мнение: Прогноз “Черного лебедя”

27.04 / Мнение: Болезнь: беда или вина

10.04 / Анджелина Джоли написала открытое письмо: “Мы должны сообща бороться с домашним насилием”

19.04 / Академик РАН: Бессимптомные инфицированные COVID-19 выполняют работу вакцины

30.03 / Ученые США и Китая 5 лет назад предупреждали о возможной пандемии COVID-19

15.04 / Почему нельзя?

02.04 / Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска