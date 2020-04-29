США модернизировали разведывательный самолет для полетов над Россией

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29.04.2020, 23:08, Новости дня

США модернизировали самолет OC-135B Open Skies, предназначенный для полетов над Россией по Договору об открытом небе (ДОН), сообщают СМИ.

На один из двух таких существующих самолетов установили цифровую систему визуализации Digital Visual Imaging System (DVIS), сейчас она проходит испытания, пишет The Drive.

Эту систему планируется установить на оба самолета до февраля 2021 года. Отмечается, что у датчиков DVIS появились непредвиденные технические проблемы, которые могут затянуть модернизацию.

При этом модернизация самолетов проходит в соответствии с требованиями ДОН, эти борта после всех испытаний будут проверены российской стороной.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе. РФ обещала ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу. В конце апреля в американская сторона заявила, что пока не выходила из договора.



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