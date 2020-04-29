 

Лавров примет участие в онлайн-встрече глав МИД «нормандской четверки»

29.04.2020, 23:08, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг поучаствует в видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки», сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«30 апреля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата. Планируется обсудить ход выполнения минского Комплекса мер и решения парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года», – передает слова Захаровой ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в четверг состоится видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

В Кремле после этого заявили, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, но перед новой встречей «нормандской четверки» нужно доделать «домашнюю работу» в рамках парижских договоренностей.



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