Как Россия использует полугосударственные военные компании в своих интересах

29.04.2020, 23:05, Новости дня

Россия все чаще прибегает к использованию «частных» военных компаний для продвижения своих интересов в разных странах мира. Например, «группа Вагнера», которую некоторые эксперты называют полугосударственным формированием, а не ЧВК, использовалась в Украине, Сирии, Судане, Центральноафриканской Республике, Ливии, Мозамбике и Мали.

Группа тесно связана с российским ГРУ и финансируется одним из близких соратников Владимира Путина, Евгением Пригожиным, который также использует ее и в личных целях, считают некоторые эксперты. Вместе с тем, «группа Вагнера» остается технически незаконным и даже неконституционным формированием в России. Эксперты Центра стратегических и международных исследований провели виртуальный круглый стол, посвященный этой теме.

По словам Кимберли Мартен, профессора Колумбийского университета, «группа Вагнера» работает там, где, как считают российские власти, затронуты интересы России, при этом она имеет государственную поддержку. В последнее время группа замечена в Центральноафриканской республике.

«Режим Путина изучает новую модель взаимодействия во внешней политике и политике безопасности, когда происходит поддержка конкретного лидера в другой стране в обмен на доступ к сырью, а «группа Вагнера» – ключевой элемент в этом. Евгений Пригожин имеет контракты на охрану алмазных шахт и золотых рудников в ЦАР в обмен на часть выручки, предположительно, используя «группу Вагнера» для этого. В соседнем Судане он обучает войска и охраняет золотые прииски в обмен на часть прибыли. Но это частные шахты и прибыль невелика», – отмечает Кимберли Мартен.

По ее словам, Валерию Захарову, советнику президента ЦАР по безопасности Фостену-Арканжу Туадере, и Евгению Пригожину удалось помочь повстанцам, которые контролируют 80% страны, подписать мирное соглашение с правительством в Банги, чего не могли сделать ни ООН, ни Африканский союз на протяжении многих лет.

«По мнению экспертов из Международной кризисной группы, это означает, что повстанцы получили должности в правительстве ЦАР, не проходя соответствующую проверку. Это означает, что Россия тестирует новую модель, которую может потом использовать в других странах», – добавляет профессор Колумбийского университета.

Она отмечает, что «группа Вагнера» была замечена и в других странах. Например, ее члены принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе и, по данным Службы безопасности Украины, причастны к уничтожению самолета Ил-76, штурму Луганского аэропорта и боям в Дебальцево.

««Вагнер» также находится в Ливии, где поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, который на днях заявил, что часть восточной Ливии, которую он контролирует, переходит под его управление. На севере Мозамбика они сражались с повстанцами-джихадистами. Теперь их могут отозвать, потому что они попали в серьезную неожиданную перестрелку и понесли серьезные потери. Мы знаем, что они были в Мали, борясь с терроризмом от имени правительства, и они могут вернуться в Сирию. Существуют новые газовые и нефтяные контракты, в которых участвуют фирмы Пригожина. Однако мы не знаем наверняка, будет ли заниматься «Вагнер» охраной этих новых газовых и нефтяных контрактов, но они находятся в тех же местах, где были замечены ранее. Так что в этом нет ничего удивительного, если это произойдет», – рассказала Кимберли Мартен.

В странах Латинской Америки присутствие «группы Вагнера» замечено в Венесуэле. Эксперт Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондс отмечает, что Латинская Америка не менее интересна для России, чем страны Африки.

«Я не думаю, что Латинская Америка менее интересна, чем страны Африки. Вместе с тем, нет уверенности, что группа «Вагнера» и ей подобные хотят работать с Колумбией, Бразилией и Аргентиной. Более того, я не думаю, что правительства этих стран хотят сотрудничать с Россией. Безусловно, могут существовать сферы для сотрудничества, например, в области безопасности, например, борьба с наркотиками. Этот регион не представляет большого интереса для России в плане использования там групп типа «Вагнера», – считает Джеффри Эдмондс.

Эксперты отмечают, что будущее самой «группы Вагнера» и ей подобных в России является неопределенным: все члены могут быть арестованы в любой момент – что случалось ранее – поскольку существование подобных формирований и участие в них является незаконным. Так, ФСБ в свое время арестовало всех участников «Славянского корпуса» по обвинению в наемничестве. «Что государство дает, то может и быстро отобрать, – отмечает Кимберли Мартен. – Второй случай произошел в феврале 2018, когда минобороны России отказалось признавать их наличие [в Сирии], заявив: “Они не наши. Это кто-то другой. Они нам не принадлежат”».

Эксперты отмечают, что на содержание групп, подобных «Вагнеру», не влияет падение цен на нефть, поскольку расходы на них заметно меньше, чем на регулярные войска.