 

Лавров: Никто из зарубежных гостей не отказался от поездки в Москву на парад Победы

29.04.2020, 22:53, Новости дня

Никто из приглашенных в Москву зарубежных гостей не отказался от поездки на парад Победы, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Никто из зарубежных гостей пока не высказал намерения отказаться от планов приехать в Москву на парад, когда будут назначены его новые даты. Все приглашенные зарубежные гости – главы государств, правительств, а также большая группа зарубежных ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны – выразили понимание того решения, которое было объявлено в середине апреля президентом Владимиром Путиным о необходимости переноса парада, который в полном объеме обязательно состоится, как было подчеркнуто, в этом году», – сообщил Лавров, передает ТАСС.

По его словам, все гости, подтвердившие свое участие на мероприятиях в Москве на 9 мая, рассмотрят возможность прибыть в российскую столицу на другую дату.

Министр отметил, что 9 Мая во всех загранпредставительствах РФ будет отмечаться достойно, с учетом эпидемической ситуации. Лавров также отметил, что в честь 75-летия Победы готовится резолюция Генассамблеи ООН.

Напомним, 16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Он пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году.

Также президент сообщил, что вся РФ будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.



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