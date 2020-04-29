Опубликованы неофициальные рендеры возможного бестселлера Xiaomi Mi A4

29.04.2020, 22:53, Разное

Инсайдеры поделились качественными неофициальными рендерами будущей новинки Xiaomi Mi A4. Если разработчики не отстанут от графика, то девайс появится на рынке уже грядущим летом.

Стоит напомнить, что устройства из линейки Xiaomi Mi A оснащены чистой ОС Android и не имеют MIUI или других оболочек. Проще говоря, смартфоны идеально подойдут пользователям, предпочитающим «голый» Android. К слову, прошлые представители линейки были весьма популярными, хотя у разработчиков имелись проблемы, касаемо выпуска стабильно работающей Android 10 для Xiaomi Mi A3. Что касается недавних рендеров, то девайс имеет заметные рамки дисплея. Дактилоскопический датчик на задней панели отсутствует, поэтому, может быть встроен под поверхность экрана.

Разрешение главного датчика основной камеры составит 64 Мп, она состоит из четырех сенсоров в круглом блоке. Чуть ниже расположена светодиодная вспышка – подобное решение встречалось в смартфонах бренда и ранее.