 

Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

29.04.2020, 22:48, Новости дня

Темпы падения экономической активности в США во втором квартале 2020 года, скорее всего, будут беспрецедентными, сообщил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«В целом экономическая активность во втором квартале, вероятно, снизится до беспрецедентного уровня», – приводит заявление главы ФРС США ТАСС.

Он также спрогнозировал высокий уровень безработицы в США.

При этом, по его мнению, дальнейшее снижение базовой процентной ставки не сможет остановить резкое падение экономической активности в США, вызванное закрытием предприятий в связи с пандемией нового коронавируса.

«Мы привержены тому, чтобы использовать все наши инструменты для поддержки экономики в эти трудные времена. В прошлом месяце мы понизили ставку почти до нуля. Мы заявляли тогда и заявили вновь сегодня, что мы, как ожидается, будем поддерживать ставку на этом уровне, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен», – сказал Пауэлл.

«Конечно, снижение процентной ставки не может остановить резкое падение экономической активности, вызванное закрытием [предприятий] и другими формами социального дистанцирования», – добавил глава ФРС.

«Что касается третьего квартала, то может произойти весьма значительный рост [ американской экономики]. Даже с учетом уровня [ее] падения, темпы роста могут быть довольно значительными, хотя маловероятно, что они быстро вернут нас к докризисным показателям. Этот период несет риск новых вспышек вируса, чего мы хотели бы избежать», – отметил он, отвечая на вопросы по итогам регулярного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

Ранее в среду ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Напомним, 16 марта ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономику США. В первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.



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