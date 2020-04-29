«Ромир»: две трети россиян готовы поддержать жесткий карантин из-за коронавируса

29.04.2020, 22:45, Разное

Почти две трети участников опроса центра «Ромир» (65%) поддержали бы введение жесткого карантина и чрезвычайного положения из-за коронавируса. Негативно к этому бы отнеслись 24% опрошенных, сообщили в Фонде развития гражданского общества, который выступил заказчиком исследования.

К уже действующим ограничениям положительно относятся 58% россиян, еще 28% в чем-то их не поддерживают, а против выступают 13% населения. В целом избыточными действия властей назвали 22% россиян, из них 5% не видят необходимости в ограничениях вовсе. Еще 27%, напротив, выступили за введение более жестких ограничений.

Отдельные ограничения по профилактике коронавируса назвали чрезмерными 37% участников опроса. Чаще всего они приводили в пример режим самоизоляции и штрафы, ограничения передвижения по городу, закрытие рабочих мест и введение пропускной системы.

О появлении новых трудностей в жизни рассказал 81% россиян. Около половины из них пожаловались на отсутствие прогулок и средств защиты, порядка трети — на нехватку общения и проблемы психологического характера, а 6% — на дефицит продуктов в магазинах. 5% от испытавших трудности респондентов сообщили о нехватке денег, еще 2% — о безработице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Станьте разумным эгоистом. Как пережить изоляцию. Рассказывает психотерапевт Виктор Каган