 

“Кто с кем спит”: Милош Бикович о грязных сплетнях про звезд

29.04.2020, 22:37, Разное

Артист искренне не понимает, почему зрители так активно
следят за частной жизнью знаменитостей. Подобный интерес, по мнению звезды
сериала “Магомаев”, противоречит человеческой культуре. Сам Милош Бикович грязные сплетни о других артистах не слушает.

“Наблюдать нужно за творчеством и направлять внимание на
дело, а не на то, кто с кем спит. Я этого не одобряю”, – сказала звезда сериала
“Магомаев”.

Милош Бикович добавил, что “подглядывают” только те люди,
которые в частной и профессиональной жизни не развиваются. Подобным персонажам
знаменитость уподобляться не хочет. Более того, у артиста нет времени на
такие глупости.

Отметим, что звезда сериала “Магомаев” много работает. Милош
Бикович теперь не только актер, но и продюсер. Не так давно в кинотеатрах шел
фильм “Отель “Белград”, где артист не только играл.

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Публикация от Miloš Biković (@bikovic) 18 Апр 2020 в 8:13 PDT

“Продюсирование мне интересно, это тоже развивает мою
творческую составляющую. Но быть одновременно и актером, и продюсером
в проекте сложно”, – цитирует знаменитость Graziamagazine.ru.

Милош
Бикович подчеркнул, что над фильмом “Отель “Белград” трудились две группы – сербская и российская, поэтому ему пришлось быть и переводчиком. Напомним,
сериал “Магомаев” можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.



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