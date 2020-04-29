Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе

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29.04.2020, 22:35, Новости дня

Известно, что употребление кофе может оказывать на организм человека самое разное влияние. Во время нового исследования ученые обнаружили неожиданную особенность этого напитка.

Во время исследования ученые выяснили, что употребление кофе может влиять на экспрессию некоторых генов. Это объясняет многочисленные преимущества этого напитка для здоровья.

Исследования показывают, что те люди, которые регулярно пьют кофе, меньше подвержены риску возникновения болезней сердца. Ученые решили выяснить, что этому способствует.

Во время исследования обнаружилось, что кофе является причиной того, что в ДНК начинают происходить эпигенетические изменения. По словам ученых, такие изменения могут передаваться и следующим поколениям.



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