 

Business Insider – американский инвестор дал США четыре года на восстановление

29.04.2020, 22:30, Новости дня

Американский инвестор Скотт Майнерд полагает, что мер, направленных на смягчение экономических потерь от пандемии, может оказаться недостаточно для восстановления экономики США до январского уровня производства в ближайшие четыре года, пишет Business Insider. По мнению Майнерда, инвесторам и бизнесменам необходимо адаптироваться к условиям нового рыночного режима.


Reuters

Инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд предположил, что на возврат к январскому уровню экономического производства в США может уйти четыре года, пишет Business Insider.  

По мнению инвестора, возможность так называемого V-образного восстановления экономики страны «нереалистична». ВВП США упал до уровня 2014 года, и, как предполагает Майнерд, ещё долгие годы не вернётся к прежним объёмам в связи с ущербом от распространения коронавируса и принимаемых карантинных мер, которые, если верить учёным из Гарварда, сохранятся и в 2022 году. 

Беспрецедентные меры поддержки, выделенной конгрессом и федеральной резервной системой для смягчения экономических потерь от пандемии, спустя время покажут себя как «недостаточные, прилагаемые в неверном направлении и полные непреднамеренных последствий».Одной из таких мер Майнерд называет покупку федеральной резервной системой корпоративных облигаций.

«Федеральная резервная система и казначейство, по сути, создали новый моральный риск, социализируя кредитный риск. Соединённые Штаты никогда не смогут вернуться к свободному рыночному капитализму в том виде, в каком мы его знали до введения этой политики», — полагает эксперт.

Дополнительную нагрузку на процесс восстановления также создаёт рост безработицы в США. По словам Майнерда, до конца года уровень безработицы достигнет 30%. Удар по рынку труда будет в 3—5 раз сильнее, чем во время финансового кризиса. Однако даже при снижении уровня безработицы на восстановление потребительских расходов в прежнем объёме потребуется время. 

«Ущерб, нанесённый домохозяйствам, настолько велик, что он будет снижать уровень жизни на протяжении большей части десятилетия», — приводит Business Insider слова инвестора.

Майнерд ожидает, что после окончания пандемии и стабилизации экономики большую озабоченность будут вызывать вопросы здравоохранения и занятости. Кроме того, не исключены призывы к введению гарантированного прожиточного минимума. 

«Некоторые программы будут работать, а другие — нет, но они останутся в той или иной форме навсегда. Теперь нам всем нужно придумать, как двигаться вперёд, управлять нашим бизнесом и инвестировать наш капитал в условиях нового рыночного режима», — подытожил Майнерд.



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