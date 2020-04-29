Во дворце президента Австрии объявлена эвакуация из-за сообщения о бомбе

29.04.2020, 22:30, Новости дня

В Вене полиция оцепила правительственный квартал и эвакуирует дворец Хофбург из-за сообщений о заложенной бомбе, во дворце находится канцелярия президента Австрии.

«Угроза о бомбе поступила в полицию по электронной почте», – сообщил представитель полиции, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

На месте работают кинологи с собаками.

В РФ с начала марта начали поступать ложные сообщения об угрозе взрыва на самолетах, за это время были «заминированы» более 80 рейсов. К поиску злоумышленников привлекли спецслужбы.