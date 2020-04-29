Названы отличия эпидемии коронавируса в РФ и Европе

29.04.2020, 22:30, Новости дня

Развитие и спад эпидемии коронавируса в РФ проходит более плавно, чем в Европе, сообщил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала «Россия 24».

«Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение», – отметил эксперт, информирует РИА «Новости».

Малышев считает, что благодаря своевременному введению режима самоизоляции удалось избежать взрывного роста заболеваемости в России.

Ранее эксперт сравнил смертность от коронавируса в РФ и США.