Названы отличия эпидемии коронавируса в РФ и Европе

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29.04.2020, 22:30, Новости дня

Развитие и спад эпидемии коронавируса в РФ проходит более плавно, чем в Европе, сообщил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала «Россия 24».

«Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение», – отметил эксперт, информирует РИА «Новости».

Малышев считает, что благодаря своевременному введению режима самоизоляции удалось избежать взрывного роста заболеваемости в России.

Ранее эксперт сравнил смертность от коронавируса в РФ и США.



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