Коронавирус выявлен у 251 медработника в Петербурге

29.04.2020, 22:30, Новости дня

Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге приняла на лечение более 250 медицинских работников с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«162 медработника сейчас находятся в Боткинской больнице, всего пролечен 251 медработник», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В комитете добавили, что часть заразившихся медработников может находиться на амбулаторном лечении, но затруднились назвать их число.

Всего в Петербурге выявлено 3726 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 708 человека, умерли 29.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о продлении ограничений на фоне коронавируса до 12 мая.