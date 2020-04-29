 

Коронавирус выявлен у 251 медработника в Петербурге

29.04.2020, 22:30, Новости дня

Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге приняла на лечение более 250 медицинских работников с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«162 медработника сейчас находятся в Боткинской больнице, всего пролечен 251 медработник», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В комитете добавили, что часть заразившихся медработников может находиться на амбулаторном лечении, но затруднились назвать их число.

Всего в Петербурге выявлено 3726 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 708 человека, умерли 29.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о продлении ограничений на фоне коронавируса до 12 мая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Сторонницу Ходорковского уличили в нарушении режима самоизоляции

28.04 / США поддержали решение отложить конференцию по ДНЯО

16.04 / Путин пообещал поддержку строительной отрасли

29.03 / Фронтмен Rammstein Линдеманн заявил о своем превосходстве над вирусами

30.03 / Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется ярким экраном

27.03 / Коронавирусом в мире заразились более 530 тыс. человек, более 24 тыс. погибли

16.04 / Ажиотаж вокруг COVID-19: воронежских кондитеров вдохновила туалетная бумага

26.04 / Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом

04.04 / «Коронавирус стал лишь поводом для отставки камчатского губернатора» – эксперт о подоплеке кадрового решения

23.04 / Трамп побеседовал с наследным принцем ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска