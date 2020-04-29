 

Лавров потребовал объяснений от Вашингтона по российским школьникам

29.04.2020, 22:16, Новости дня

Москва требует четких объяснений от американской стороны в ситуации с российскими школьниками, которые остаются в США во время пандемии, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы еще ожидаем от наших американских коллег четких, подробных объяснений», – сообщил Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что Россию не удовлетворили ответы американского посла Джона Салливана.

«Он сказал, что не нужно волноваться: кто-то уже приехал домой, кто-то расхотел уезжать, кто-то в семьях, кто-то еще куда-то перешел. Для нас такие объяснения неприемлемы», – сообщил Лавров.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что порядка 40 российских школьников вернулись из США, информирует РИА «Новости».

«Значительная часть детей вылетела из Нью-Йорка на вывозных рейсах, которые прибыли из России… Порядка 40 ребят в принципе уже за этот период вернулись на территорию России. Только сегодняшним рейсом прибыло 19 школьников», – сказала Захарова.

На текущий момент вернулись все школьники, которые хотели вернуться, другие остались дожидаться окончания учебных программ и виз, уточнила дипломат. Вместе с тем в США продолжается розыск российских школьников.

«Даже точное число наши американские партнеры затруднились назвать… Учитывая эту путаницу в цифрах и разные данные, которые нам предоставляли американские власти, поиск их прекращен не будет… У нас нет финальных окончательных данных о том, какое количество в принципе могло быть школьников на территории США», – отметила Захарова.

14 апреля стало известно, что МИД устанавливает местонахождение российских школьников, которые были вывезены в США по образовательным программам без ведома властей. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что общее число российских школьников, оказавшихся в США, до сих пор точно не установлено.

Госдепу и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши. РФ обвинила американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.



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