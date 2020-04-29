Путин назначил нового посла в Афганистане

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29.04.2020, 22:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Жирнова на должность российского посла в Афганистане.

«Назначить Жирнова Дмитрия Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Афганистан», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Отдельным указом глава государства освободил Александра Мантыцкого от должности посла, которую он занимал с 2014 года.

Ранее Путин назначил главу департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко новым послом РФ в Египте и полпредом при Лиге арабских государств (ЛАГ).



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