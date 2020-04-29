 

В Британии командира подлодки уволили после карантинной вечеринки

29.04.2020, 22:16, Новости дня

Командир атомной подводной лодки HMS Trenchant был отстранен от командования после сообщений о том, что он организовал вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего в Великобритании карантина, информирует телеканал Sky News.

«Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant отстранен от командования», – передает РИА «Новости» слова официального представителя британских ВМС.

Уточняется, что экипаж подлодки повеселился на вечеринке с барбекю и музыкой на базе Девонпорт недалеко от города Плимут. Предположительно, командир отказался отменять барбекю, несмотря на то, что ему рекомендовали остановить мероприятие. Как отмечает издание, бывший командир подлодки Джон Льюис остается служить в военно-морских силах.

Ранее в Британии выявили детский синдром коронавируса.

Кроме того, британское правительство уже на этой неделе может объявить об ослаблении ограничений, введенных в Соединенном Королевстве из-за распространения коронавируса.



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