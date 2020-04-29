Военные США отрабатывают атаку по макетам боевой техники России

29.04.2020, 22:09, Разное

Военные США проводят отработку атаки по макетам, имеющим сходство с новейшей военной техникой России. В интернете распространили соответствующее видео.

Сообщается, что военные США якобы намеренно наносят удары по макетам бронетранспортеров, вертолетов, танков производства РФ. В интернете можно встретить мнение о подготовке военных к противостоянию с российской стороной, как одним из потенциальных соперников американцев за влияние на геополитической арене.

В части случаев, по неподтвержденным данным, военные США переделывают свои продукты ОПК для сходства с российскими машинами. Таким образом, визуально им будет привычнее сталкиваться на поле боя с такого рода военной техникой.