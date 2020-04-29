Кадыров поручил усилить контроль за передвижениями

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29.04.2020, 22:08, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необходимо усилить меры контроля за передвижением населения, так как многие жители республики не соблюдают режим самоизоляции.

«Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции. Поручил членам Оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения», – написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что две вспышки в селениях Новые Атаги и Гойты удалось локализовать.

«Все новые зараженные – приехавшие из стран или регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», – сообщил Кадыров.

Между тем, ранее Кадыров поручил рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.



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