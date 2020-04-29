Разоблачен фейк о задержании ветерана ВОВ из-за нарушения самоизоляции

29.04.2020, 22:08, Новости дня

Сообщения о том, что российская полиция будто бы задержала пожилого ветерана и попыталась выписать ему штраф за нарушение самоизоляции, оказались недостоверными.

Фейк хорошо работает, потому что мало кто обращает внимание на детали: на шевроне сотрудника вышита надпись «ГУ МВС Украины», передает CoronaFake. Распространявшееся в соцсетях сообщение сопровождалось текстом, который сообщал, что это российская полиция пытается выписать ветерану штраф за нарушение самоизоляции.

Ролик не имеет никакого отношения к РФ и российской полиции в частности.

Но старик, к сожалению, самый настоящий, правда живет он в Одессе. Ему 93 года и его зовут Никола Скаливский. В 2017 году в Одессе он пытался пробиться к Порошенко, чтобы пожаловаться на тяжелое материальное положение своей жены.

Правда и на этом история не заканчивается. В 2014 году одесские журналисты выяснили, что на момент начала войны Николаю Скалистому было 9 лет и 9 месяцев, то есть реально воевать он не мог никаким образом. Правда, прежде чем осуждать этого человека, следует предположить, что война застала его в очень юном возрасте и вполне могла на него сильно повлиять.

Сначала вырезка из ролика появилась в протестном инстаграм-аккаунте osetia_alania15 (пост удален), откуда его взял прокоммунистический аккаунт vstavai_strana_ogromnaya2020 (пост удален). И уже оттуда ролик начал свое путешествие по WhatsApp.

Напомним, 29 апреля председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе.

Ранее Генпрокуратура обнаружила сайты с фейками о лекарствах и пропусках.

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