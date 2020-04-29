ЭИСИ обсудит с губернатором Иркутской области региональные практики по борьбе с коронавирусом

29.04.2020, 22:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 30 апреля в рамках цикла бесед с руководителями регионов обсудит с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым готовность области к развитию пандемии, меры поддержки врачей и других групп населения, шаги по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Интервью проходят в формате двусторонней трансляции в Instagram проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Основная задача прямых эфиров – обмен эффективными практиками по борьбе с коронавирусом для их дальнейшего тиражирования в других субъектах России. Новый формат общения с губернаторами, предложенный ЭИСИ, позволяет максимально открыто проинформировать и население региона, и представителей других субъектов РФ о борьбе с коронавирусом. Прямые эфиры в обязательном порядке предполагают обратную связь с гражданами, которые могут задавать свои вопросы в комментариях к трансляции.

В Экспертном институте социальных исследований отметили, что по итогам прошлой недели Иркутская область вошла в рейтинг регионов ЭИСИ по эффективности мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Прямой эфир с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым состоится 30 апреля в 15.00. ЭИСИ планирует обсудить с главой региона готовность области к развитию пандемии, меры поддержки врачей и других групп населения, шаги по противодействию коронавирусной угрозе и ответим на вопросы зрителей эфира.

Напомним, 24 апреля ЭИСИ обсудил региональные практики по борьбе с коронавирусом с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.