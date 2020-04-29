 

Нардеп Герега разослал письма с предложением купить в компании “Эпицентр” маски, которые доставила в Украину “Мрія”

29.04.2020, 22:05, Новости дня

Народный депутат Александр Герега (группа “За майбутнє”) написал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по парламенту с предложением покупать маски и другие товары противоэпидемического назначения в его компании “Эпицентр К”. Об этом 29 апреля сообщила “Украинская правда”.

103 тонны груза привез в Украину из Китая самолет Ан-225 “Мрія”, на аэродроме в Гостомеле его 23 апреля встречал в том числе президент Украины Владимир Зеленский. “Наша “Мрія” привезла в Украину 12 млн масок – как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков. И больше 100 тыс. защитных костюмов”, – сказал тогда глава государства.

В письме, напечатанном на бланке нардепа Гереги, говорится: “На прошлой неделе самолет “Мрія” доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5-й степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании “Эпицентр К”.

Фото: pravda.com.ua

“Украинская правда” обратилась к указанным в письме контактным лицам. Представительница компании Ольга Анатольевна сообщила, что в “Эпицентре” действительно можно купить маски и другие товары. На вопрос, передавался ли доставленный “Мрією” груз на благотворительной основе в больницы и аптеки Украины, представитель “Эпицентр К” отметила, что “это пришло на коммерческой основе, мы закупаем”. Она добавила, что наряду с продажей масок и комбинезонов “Эпицентр К” во время эпидемии коронавируса занимается благотворительностью, в частности в Хмельницкой области, где находится округ, по которому Герега был избран в Раду.

Помощница Гереги Ольга Григорьева сообщила, что письмо на имя мэра Киева было отправлено по ошибке, и возложила ответственность на неназванную помощницу, которая якобы перепутала почтовые адреса.

“Это было одно такое письмо, и это была ошибка помощницы. Все мы люди, каждый может совершить ошибку”, – ответила она.

По закону, народные депутаты не могут совмещать работу в Раде с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства. В то же время закон не запрещает оставаться владельцем бизнеса (когда им управляют другие люди) и получать дивиденды.

Согласно данным opendatabot, ООО “Эпицентр К” принадлежит Александру и Галине Герегам (51.3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0.73%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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