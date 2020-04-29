 

“Укроборонпром” допускает, что коронавирус ударит по экспорту вооружений

29.04.2020, 22:05, Новости дня

В госконцерне “Укроборонпром” не исключают, что пандемия коронавируса может оказать негативное влияние на доходы от экспорта вооружений. Как сообщает пресс-служба компании, об этом сказал заместитель генерального директора госконцерна по маркетингу и сбыту Михаил Морозов.

По его словам,”Укроборонпром” по результатам 2020 года намерен получить от оружейного экспорта около $1 млрд.

“В то же время, Морозов не исключил, что на финансовые планы концерна по экспорту может негативно повлиять коронавирус и связанный с ним карантин, как в самой Украине, так и во всем мире”, – сказано в сообщении.

По итогам 2019 года входящие в “Укроборонпром” предприятия экспортировали продукции на $908 млн (на 19% выше показателей 2018 года). В феврале гендиректор концерна Айварас Абромавичюс прогнозировал рост экспорта по итогам текущего года на 30% (до $1,18 млрд).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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