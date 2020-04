В Великобритании пересмотрели статистику летальных исходов COVID-19, число смертей выросло сразу на 3,8 тыс.

29.04.2020, 22:05, Новости дня

В Великобритании с 29 апреля применяют новый метод регистрации ежедневных случаев смерти от COVID-19, что привело к резкому увеличению общего числа летальных исходов. Как сообщило правительство страны, на сегодняшний день насчитывается 26 097 умерших.

Таким образом Соединенное Королевство теперь занимает третье место в мире по этому показателю – после США и Италии.

Ранее власти фиксировали только пациентов, умерших в больницах. Теперь учитываются и люди, скончавшиеся в домах престарелых и в других местах, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Цифры ретроспективно пересмотрены министерством здравоохранения с момента первой смерти от коронавируса в стране 2 марта; достоверно известно о 3811 ранее не учтенных умерших.

За последние сутки зарегистрировано 765 смертей, в том числе 578 – в лечебных учреждениях, отметил минздрав в Twitter.

Выявлено 4076 новых случаев инфицирования (всего – 165 221, пятое место в мире).

As of 9am 29 April, there have been 818,539 tests, with 52,429 tests on 28 April.

632,794 people have been tested of which 165,221 tested positive.

As of 5pm on 28 April, of those tested positive for coronavirus across all settings, 26,097 have sadly died. pic.twitter.com/Qw1GB5s3Wc

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 29, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 29 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3,17 млн человек, из них 224,7 тыс. умерли, 958,3 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.