Из горящей девятиэтажки в Казани эвакуировали 8 человек

29.04.2020, 22:01, Новости дня

В Казани из горящей девятиэтажки эвакуировали восемь человек. Сообщение о возгорании поступило дежурному около 19 часов вечера, передает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Пожарные прибыли на место происшествия через 8 минут. Спасатели сразу же установили, что горит одна из квартир на 7 этаже. К тому моменту дым уже охватил здание. Однако 45 жильцов смогли выбраться самостоятельно. При этом восемь человек нуждались в помощи, в том числе трое детей. Их вывели из многоэтажки в специальных масках. Для эвакуации еще одного мужчины понадобилась автолестница.

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ГТРК "Татарстан"