Пожилые люди склонны недооценивать опасность пневмонии – исследование

29.04.2020, 21:55, Разное

У пожилых пациентов риск смерти при госпитализации по поводу пневмонии в два раза выше, чем у тех, кто попадает в больницу с переломом бедра. В то же время, обычно люди склонны недооценивать опасность пневмонии.

Ученые из Турского университета должны были рассказать о результатах исследования, которое фокусировалось на последствиях пневмонии, на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней. Мероприятие было отменено в связи с пандемией COVID-19, пресс-релиз исследования размещен на ресурсе Eurekalert.

Авторы исследования утверждают, что опасность пневмонии – угрожающего жизни состояния – люди склонны недооценивать. Согласно их данным, пожилые люди неверно оценивают риски для жизни, которые несет эта болезнь. Вследствие этого они часто пренебрегают профилактикой этой болезни, в том числе не прививаются от пневмококковой инфекции и гриппа. Ученые считают, что низкая осведомленность о пневмонии может быть причиной нездорового старения. В то же время, указывают ученые, перелом бедра и любые падения признаются безусловно опасными и угрожающими жизни пожилых людей.

Авторы исследования, которое еще не опубликовано в рецензируемых журналах, сравнили двухлетние исходы перелома бедра и острых респираторных инфекций (включая пневмонии) у пациентов в возрасте 80 лет и старше. Всего в исследования были включены почти 17 тысяч госпитализированных пациентов.

Вероятность смерти в течение двух лет у пожилых пациентов с пневмонией была примерно в 3,3 раз выше (17,9%), чем смертность при переломе бедра (5,4%). После того, как авторы исследования учли другие факторы риска смерти (сопутствующие болезни), они установили, что риск смерти у госпитализированных пациентов с пневмонией на 80% выше, чем у пациентов с переломом бедра.

Ученые считают, что наглядное сравнивание последствий пневмонии и переломов поможет пожилым людям и тем, кто за ними ухаживает и медицинским работникам, лучше понять риски.