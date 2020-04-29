 

Ты тоже можешь!: «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

29.04.2020, 21:53, Новости дня

«Koffer» – производитель автомобильных боксов-багажников и электроники. Компания создана в Екатеринбурге. Ее основатель – Павел Лебедев, в команде которого работают 34 человека. Первые инвестиции – 1,5 млн рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 130 млн рублей. Слоган – «Passion for adventure».

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».



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