Huawei выпустит первый в мире смартфон с изогнутым складным дисплеем и перископной камерой

29.04.2020, 21:53, Разное

Корпорация Huawei занимает ведущие позиции в сегменте камерофонов, получая весьма высокие оценки от DxOMark. Недавно стало известно, что разработчики бренда работают над уникальным сгибающимся смартфоном, оснащенным перископной камерой.

Соответствующие слухи были накануне подтверждены в китайском регуляторе, опубликовавшем запатентованные снимки девайса. Заявку на патент подали в конце 2019 года, но лишь в апреле её одобрили. Судя по фотографиям, девайс обзаведется одним огромным экраном, изогнутым на постоянной основе с одной стороны корпуса для перехода на заднюю панель. Впрочем, дисплей способен сгибаться, если аппарат складывать. Таким образом, экран новинки можно назвать как сгибающимся, так и изогнутым.

Кроме того, новинка оснащена квадрокамерой, а самая нижняя из них, скорее всего, перископная. Впрочем, её можно использовать и для селфи-фотографий, ведь рядом с камерой находится часть экрана.