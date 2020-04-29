 

Украинка после стрижки «сдала» парикмахера полиции за нарушение карантина

29.04.2020, 21:53, Новости дня

В Одесской области женщина воспользовалась услугами парикмахера, после чего пожаловалась в полицию на нее за нарушение карантина, пишут украинские СМИ.

Парикмахера оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение карантина, передает «Корреспондент» со ссылкой на постановление Измаильского горрайонного суда.

Парикмахер в ходе судебного заседания частично признала вину, отметив, что предоставила услуги только сотрудникам салона.

В полицию о нарушении сообщила бармен, которая 15 апреля пришла в парикмахерскую, чтобы получить услуги маникюра и парикмахера.

«К материалам дела приложены фотографии, согласно которым входная дверь парикмахерской открыта, людям предоставляются услуги», – отмечается в постановлении

В начале апреля пожилой мужчина посетил подмосковную городскую больницу и скрыл, что у него была коронавирусная инфекция, после этого учреждение пришлось закрыть на карантин.



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