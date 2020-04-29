 

США снизили нефтедобычу на 1 млн баррелей за месяц

29.04.2020, 21:53, Новости дня

Добыча нефти в США за неделю снизилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки, составив 12,1 млн баррелей, что на 1 млн ниже, чем в середины марта, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Падение добычи нефти составляет около 8%, передает ТАСС.

С начала февраля добыча в США составляла 13 млн баррелей в сутки и выше, но в конце марта начала снижаться.

EIA ранее понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США до 11,76 млн баррелей в сутки, а по 2021 – до 11,03 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 12,51% – до 23,02 доллара за баррель. WTI торговались на уровне 15,6 доллара за баррель.



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