 

Минфин зарезервирует часть антикризисных средств для кредитных программ ФРС

29.04.2020, 21:52, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду заявил, что около 259 миллиардов долларов из антикризисного пакета будет зарезервировано для уже созданных или дополнительных программ кредитования ФРС, однако выделять дальнейшую помощь авиалиниям на данный момент не планируется.

Беседуя с журналистами по Zoom, Мнучин отметил, что нераспределенный капитал планируется направить в имеющие широкий охват кредитные программы ФРС.

«Я не хотел распределять все средства сразу, – отметил он. – Я хотел оставить кое-что в резерве, чтобы посмотреть, как хорошо работает каждая из этих программ, нужны ли им дополнительные средства и нужны ли дополнительные программы».



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