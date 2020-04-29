Госдепартамент: США не позволят Ирану закупать оружие по истечении эмбарго ООН

29.04.2020, 21:52, Новости дня

Соединенные Штаты не позволят Ирану закупать обычные вооружения после того, как в октябре истечет срок действия запрета ООН, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы не позволим этому случиться, – заявил Помпео, беседуя с журналистами. – Мы будем работать с Советом Безопасности ООН над продлением этого запрета на продажи оружия, а в случае, если нам не удастся убедить еще кого-то действовать, Соединенные Штаты оценивают все возможности, как нам это сделать».

Напомним, в 2018 году США вышли из международного ядерного соглашения, призванного убедить Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на смягчение экономических санкций. В соответствии с этим соглашением, оружейное эмбарго ООН истекает в октябре.

Представитель властей США подтвердил, что американскую резолюцию о продлении эмбарго передали Великобритании, Франции и Германии, которые также являются подписантами соглашения, однако, по словам дипломатов, остальные 11 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, эту резолюцию не получили. Предполагается, что Россия и Китай, обладающие правом вето в Совбезе и также являющиеся участниками соглашения, хотели бы продавать вооружения Ирану.

«Ядерное соглашение с Ираном обладает множеством недостатков. Один из них сейчас перед нами», – подчеркнул Помпео, отметив, что с октября Китай, Россия и другие страны со всего мира смогут продавать Ирану оружие.

«Мы призываем наших партнеров из Евротройки принять меры. Это в их силах», – добавил он. Великобритания, Франция и Германия могут настоять на восстановлении всех санкций в отношении Ирана со стороны ООН, в том числе и эмбарго на продажу обычных вооружений.