 

Вертолет НАТО рухнул в море вблизи Греции

29.04.2020, 21:48, Новости дня

Вертолет НАТО упал в море вблизи греческого острова Кефалония в Ионическом море. Об этом сообщил греческий государственный телеканал ЭРТ.

На данный момент в район бедствия направились итальянский фрегат и другие натовские корабли, чтобы принять участие в поисково-спасательной операции. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region, FIR). На борту вертолета находились шесть человек, судьба которых пока неизвестна, передает ТАСС.

Уточняется, что вертолет взлетел с канадского фрегата, который участвует в постоянной натовской группировке SNMG2.

Предположительно, катастрофа вертолета произошла в районе, за который отвечает итальянская сторона. На данный момент НАТО не запрашивало какой-либо помощи со стороны Греции, летчики также не связывались с греческой стороной.

Напомним, в конце марта истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии, однако поиски пилота Су-27 в Черном море не закончены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Трамп назвал хорошим знаком снижение роста смертности в Нью-Йорке

30.03 / Нидерланды отзывают из больниц около 600 тысяч некачественных масок из Китая

26.03 / Названа причина взрыва в доме в Магнитогорске

08.04 / В Минздраве сообщили, что количество тестирований на коронавирус в Украине возросло

20.04 / Минздрав Украины ожидает роста новых случаев инфицирования коронавирусом через 5–10 дней после Пасхи

24.04 / 10 городов США, которые пострадают от падения цен на нефть

28.04 / Офис президента больше не будет курировать поставки в Украину препаратов и оборудования для борьбы с COVID-19

23.04 / Эксперты отметили рост общественной поддержки поправок в Конституцию

28.04 / Чемпионат Франции по футболу может быть завершен досрочно

03.04 / В США от коронавируса за сутки скончалось 1169 человек. Это мировой рекорд смертности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска