 

Москва оценила доклад США о вытеснении РФ с рынка ядерных технологий

29.04.2020, 21:48, Новости дня

Доклад минэнерго США, в котором говорится о намерении Вашингтона вытеснить Россию с рынков ядерных технологий, начали изучать в Москве, сообщили в МИДе.

В докладе говорится о планах Вашингтона вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере.

«Причем есть основания предполагать, что будут использоваться не только субсидирование соответствующих отраслей США, но также и неэкономические методы», – сказали во внешнеполитическом ведомстве РИА «Новости».

При этом  «речь может идти об «адаптации» при активном участии Вашингтона национальных законодательств государств с тем, чтобы обеспечить привилегированное положение американских поставщиков».

«Мы уже сталкивались с такими действиями США на Украине и в ряде стран Восточной Европы. Там политическими методами навязывалось уступающее российскому как по техническим характеристикам, так и по экономическим показателям американское ядерное топливо», – отметили в МИД России.

«В случае с Украиной имеет место превращение ядерной энергетики страны в экспериментальную площадку для отработки неопробованных американских ядерных технологий», – добавили в ведомстве. При этом отметив, что «за эксперименты США платят сами «подопытные».

«Теперь подобную практику, видимо, предполагается распространить на весь мир», – уточнили в МИДе.

«За последнее десятилетие Вашингтон весьма мало внимания уделял развитию своей собственной атомной энергетики, в связи с чем наметилось отставание от лидеров по большинству направлений – от добычи урана до строительства атомных реакторов и обращения с отработавшим ядерным топливом», – объяснили в МИД подобную тактику США.

«Подобные действия США вызывают вопрос, чего стоят пропагандируемые Вашингтоном принципы свободной торговли и следует ли в принципе придерживаться каких-либо правил в отношениях с государством, которое само никаких правил не соблюдает и меняет их так, как ему выгодно в данный момент», – подытожили в ведомстве.

Ранее Москва осудила попытки США стереть грань между разными видами ядерного оружия. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Die Welt – постпред России при ЕС предложил Брюсселю военное сотрудничество

31.03 / Медики обвинили «Альянс врачей» в создании угрозы распространения коронавируса

16.04 / США решили направить средства Грузии для информационного противодействия России

02.04 / Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

08.04 / Трамп увидел «хороший признак» в состоянии премьера Великобритании

25.04 / Обнаженные блогерши перешли с подушек на одеяла

14.04 / В ульяновскую колонию попытались доставить телефон с помощью арбалета

26.04 / Советник Трампа сравнил безработицу в США с уровнем Великой депрессии

11.04 / Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

30.03 / Bild – эпидемия спасла от банкротства мыловаренный завод в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска