Описаны изменения в путешествиях по миру после пандемии

29.04.2020, 21:30, Новости дня

Генеральный директор и основатель туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли в интервью американскому телеканалу Fox News рассказал, как изменятся путешествия после окончания пандемии коронавирусной инфекции в мире.

В комментарии Fox News он сказал, что в будущем путешествия станут выглядеть иначе. Потребитель, по его словам, будет ожидать «глубокой очистки» своего гостиничного номера, а также не захочет сидеть близко к другим пассажирам в самолете.

«Упаковывать людей в небольшие пространства, как сардины, и не проверять людей на наличие даже самых элементарных симптомов, таких как лихорадка, станет делом прошлого», – выразил уверенность он.

Новой нормой, по мнению Келли, станут маски во время полета, использование дезинфекторов и посадка небольших групп людей.

Келли отметил, что после окончания коронавируса, вероятно, появятся те, кто захочет «наброситься» на дешевые билеты, но эксперт посоветовал дважды подумать перед этим. Прежде чем покупать авиабилеты на три-шесть месяцев вперед он призвал ознакомиться с правилами отмены брони. По его словам, в настоящее время неизвестно о сроках «безопасного окна» для путешествий, «все еще слишком много неопределенности».

Он добавил, что хотя путешествия не могут убить вирус, они помогут воссоединению исцеленного от коронавируса мира.

Ранее сообщалось, что пассажирам самолетов после возобновления авиарейсов необходимо будет соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию.