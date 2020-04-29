Американские СМИ предсказали обострение демографического кризиса в России

29.04.2020, 21:30, Новости дня

По мнению американского издания The National Interest, в РФ грядет демографический кризис на фоне коронавируса и недостаточных мер властей по поддержке населения. Это, как утверждает СМИ, приведет к росту недовольства и подталкивает россиян эмигрировать.

По прогнозам издания, РФ уже в ближайшие десятилетия столкнется с серьезным демографическим кризисом. В стране будет ощущаться нехватка молодых работников, которые дают средства государству и поддерживают людей преклонного возраста, приводит RT содержание публикации.

«Молодые россияне больше всех страдают от экономических проблем, и безработица среди них близка к 15 процентам – в три раза выше среднего показателя по стране. Половина всех безработных россиян моложе 34 лет», – добавляет автор материала.

Он отмечает, что около 40% «потенциальных эмигрантов» называют главной причиной желания уехать ситуацию в экономике, а 45% желают лучшего будущего своим детям за границей.

Издание полагает, что в результате пандемии ситуация будет лишь усугубляться. «Границы в XXI веке намного более открытые, даже в России. И если не будет ограничена свобода передвижения, русские будут по-прежнему уезжать», – пишет автор статьи.

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