Новый MacBook Pro 13 получит самый мощный из процессоров Intel Ice Lake и SSD до 4 ТБ

29.04.2020, 21:30, Разное

Новая версия MacBook Pro 13 от компании Apple сможет похвастать наличием под корпусом самого прочного из процессоров семейства Ice Lake от бренда Intel. Помимо этого, максимальный поддерживаемый объём постоянной памяти стандарта SSD повысится до планки 4 ТБ против 2 ТБ у продукции текущего поколения.

По данным интернет-источников, в скором времени компания из Купертино будет готова показать новый продукт официально. Первоначально предполагалось, что MacBook Pro 13 будет использовать чип, выпущенный по технологии 10 нм. Под такие условия попадают чипы серии Ice Lake-U. Прогноз базировался на тенденции с переходом MacBook Air на использование семейства процессоров Ice Lake-Y.

Самое первое подтверждение мнения аналитиков рынка высокотехнологичной электроники удалось получить в феврале, а теперь стало известно ещё одно. По данным инсайдеров, сборка MacBook Pro 13 была проведена через некую процедуру тестирования. Логи данных раскрыли наличие на его материнской плате процессора Core i7-1068NG7. Данный чип является флагманским продуктом семейства Ice Lake, использующим 4 ядра и функционирующим с частотой порядка 2,3-4,1 ГГц. В то же время он представляет собой один из 28-ваттных процессоров. Вдобавок, в состав конфигурации ноутбука включены оперативная память в объёме 32 ГБ и SSD на 4 ТБ. Последнее имеет большое значение, поскольку в настоящее время максимальная версия для 13 серии ноутбуков Apple ограничена планкой в 2 ТБ.