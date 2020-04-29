Уме Турман – 50 лет: 25 самых стильных образов актрисы

29.04.2020, 21:30, Разное

Потомственная модель (ее бабушка и мама в свое время ходили по подиуму), девушка с идеальной фигурой, незабываемым лицом и ростом 180 сантиметров – Ума Турман, кажется, была создана для того, чтобы носить высокий кутюр и в пир и в мир. Но, дебютировав на разнообразных показах, быстро предпочла миру моды съемочную площадку, которую боготворит до сих пор. Уже в 18 лет Ума ворвалась в большое кино и побывала на премьерах сразу четырех картин со своим участием, одна из которых – драма Стивена Фрирза “Опасные связи” – сделала юную девушку знаменитой.

В ее поведении нет ничего утрированного. Я никогда не встречал такой девушки. У нее выдающийся интеллект. Но выделяется она не только этим, но и легкой сумасшедшинкой в глазах,

– говорил тогда про Уму ее коллега по фильму Джон Малкович. Толику озорства она привносила и в свои образы для красных дорожек, нередко появляясь на мероприятиях в расслабленных минималистичных “луках”, пиджаках с мужского плеча и полупрозрачных платьях-комбинациях, которые в последние годы вновь вошли в моду. В таком же нежно-кремовом платье она появилась и на своей первой церемонии вручения премии “Оскар” в 1995 году. 25-летнюю актрису, выбравшую для боевого кинокрещения наряд Prada, тут же заметили: и пусть Ума тогда не получила статуэтку за свою роль в фильме “Криминальное чтиво” – все fashion-дайджесты были ее, а у бренда тут же выросли продажи.

Ума на церемонии вручения премии “Оскар” в 1995 годуПростой крой и платья в пол, пастельные тона или, наоборот, глубокий яркий монохром, дружба с одними и теми же дизайнерами, которая длится годами – этих правил актриса придерживается и сегодня. Atelier Versace и Arnani Prive, Zac Posen и Prada, Brandon Maxwell и Roland Mouret – ее список любимчиков, возможно, не столь обширен, но каждый даже самый простой наряд актриса обыгрывает по-своему. И пусть кому-то, на первый взгляд, ее вкус, который за последние 30 лет остался практически неизменным, покажется довольно традиционным – в конце концов, лишь эта блондинка осмелилась выйти на красную дорожку с ярким аксессуаром в виде самурайских мечей. На этот образ, а также еще 24 других не менее интересных, вы можете посмотреть в нашей галерее.

Ума на премьере “Убить Билла” в 2003 годуКликните на фото для просмотра галереи

Ума в Versace на Каннском кинофестивале в 2017 году