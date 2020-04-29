ВОЗ увидела улучшение ситуации с коронавирусом в России
29.04.2020, 21:25, Разное
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила положительную динамику в ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране. По словам специалиста, темпы прироста количества зараженных снижаются, сообщают “Невские Новости”.
Вуйнович выразила надежду, что России удастся взять эпидемиологическую обстановку под контроль и перейти к постепенному снятию ограничительных мер. Однако представитель ВОЗ обратила внимание, что необходимо пристально следить за развитием ситуации в ближайшие две недели, сообщает РИА “Новости”.
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