 

Жуткий пожар унес жизни шестерых маленьких россиян

29.04.2020, 21:25, Разное

В российском Выборге в ночь на 29 апреля произошла страшная трагедия. В одном из частных домов произошел пожар, погубивший многодетную семью.

Как сообщает “ТВ Центр”, в огне погибли восемь человек. Среди них было шестеро детей в возрасте от одного месяца до восьми лет, а также их родители. Известно, что незадолго до происшествия семья отмечала день рождения. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.



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