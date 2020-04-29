 

Корреспондент – украинка «сдала» парикмахера полиции за нарушение карантина после стрижки

29.04.2020, 21:18, Новости дня

Украинка пожаловалась в полицию на парикмахера за нарушение карантина после того, как воспользовалась её услугами. Как пишет «Корреспондент», женщина пришла в салон, чтобы подстричься и сделать маникюр. Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила о правонарушении.


Reuters

В Одесской области женщина пожаловалась в полицию на парикмахера за нарушение карантина после того, как воспользовалась её услугами. Как пишет «Корреспондент», парикмахера оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина, поскольку в период ограничений запрещается предоставлять подобные услуги.

Парикмахер на судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что предоставляла услуги только самим сотрудникам салона. 

«Сдала» полиции мастера женщина, которая 15 апреля пришла в салон, чтобы подстричься и сделать маникюр. Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила о правонарушении.



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