ABC News – 2020-й стал ещё безумнее — Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО экс-солиста Blink-182

29.04.2020, 21:18, Новости дня

Пентагон официально рассекретил три видео, на которых пилоты ВМС США зафиксировали «необъяснимые воздушные феномены», передаёт ABC News. Хотя ранее эти материалы уже были обнародованы организацией экс-рок-музыканта Тома Делонга, оборонное ведомство отметило, что официальной публикацией хотело «развеять ложные представления» о подлинности записей.

(Кадры из фильма «Люди в чёрном 3».)

АГЕНТ J: Дамы и господа, смотрим все, пожалуйста, сюда.

Только мы подумали, что 2020 год не может быть ещё безумнее…

(Кадры из рассекреченного видео.)

ПИЛОТ ВМС США: Господь!

…как Пентагон рассекретил три видео с, как военные это называют, необъяснимыми воздушными феноменами.

(Кадры из рассекреченного видео.)

ПИЛОТ ВМС США: Вы только посмотрите на эту штуку! Она вращается.

На двух записях запечатлены объекты, замеченные пилотами истребителей ВМС США во время учений в 2015 году.

(Кадры из рассекреченного видео.)

ПИЛОТ ВМС США: Ха, попались!

А в этом видео от 2004 года можно увидеть объект приблизительно в 12 метров в длину, зависший где-то в 15 метрах над поверхностью воды. Странновато, не так ли?

Ну а теперь ещё вдумайтесь, ранее эти видео обнародовала частная компания, основанная рок-музыкантом из Blink-182 Томом Делонгом. В понедельник экс-солист команды написал на своей странице в Twitter: «Пентагон только что официально рассекретил мои видео… просто напомнить, так сказать».

Но почему же их официально обнародовали именно сейчас? Как заявил представитель ведомства, «обстоятельно изучив вопрос, министерство постановило, что официальная публикация этих незасекреченных видео не раскрывает важных данных о комплексах и системах вооружения… Министерство обороны публикует видео, чтобы развеять любые ложные представления среди общественности относительно достоверности ранее обнародованных материалов».

У себя в Twitter Гарри Рид, бывший сенатор от штата Невада, где находится знаменитая Зона 51, заявил: «Рад, что Пентагон, наконец, обнародовал эти видео, но это лишь малая часть всех имеющихся исследований и материалов». Впрочем, сам Пентагон какой-то дополнительной информации предоставлять не стал: «Воздушные феномены, наблюдаемые в видеоматериалах, до сих пор классифицируются как «неопознанные».

Отставной командир ВМС Дэвид Фрэйвор был пилотом истребителя из видео 2004 года.

ДЭВИД ФРЭЙВОР, отставной командир ВМС США: Этот объект двигался то влево, то вправо, вперёд-назад. Радар сразу же начал «глючить». И вдруг объект просто берёт и резко улетает.

Тайна галактических масштабов.

(Кадры из рассекреченного видео.)

ПИЛОТ ВМС США: Да там целая эскадра, посмотрите по данным.

Как объяснить целую эскадру неопознанных воздушных феноменов? Что ж…

(Кадры из фильма «Инопланетянин».)

УИЛЛ ГАНСС, ведущий ABC News: «И-Ти… звонить… дом». ВМС признали, что публикация этих рассекреченных видео способствовала созданию нового свода директив, касающихся того, как пилоты должны докладывать о замеченных летательных аппаратах — без допуска или неопознанных. А раз им понадобилось отдельное руководство, это значит, что такие инциденты происходят достаточно часто.

МОНА КОСАР АБДИ, ведущая ABC News: Безумная новость, но самое безумное в ней — про Тома из Blink-182.

УИЛЛ ГАНСС: Не верится, правда?

МОНА КОСАР АБДИ: Да, такая резкая смена деятельности.

УИЛЛ ГАНСС: У человека действительно много увлечений и талантов.

КЕННЕТ МОТОН, ведущий ABC News: (поёт песню Blink-182. — ИноТВ) «Скажи, что это не так, и я не уйду. Выключи свет, отвези меня домой».

МОНА КОСАР АБДИ: Друзья, это просто Джордж Джетсон*.

КЕННЕТ МОТОН: Заберите меня отсюда! 2020-й пришёл не с миром…

Дата публикации 28 апреля 2020 года.

* Джордж Джетсон — главный герой научно-фантастического мультсериала «Джетсоны», отец семейства и сотрудник корпорации «Космические шестерёнки Спейсли» (Spacely Space Sprockets) (прим. ИноТВ).