 

Пушков дал оценку выходу Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом

29.04.2020, 21:16, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выход Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом, назвав это результатом серьезно воспринятой самоизоляции.

«Выход Подмосковья на плато – хорошее предзнаменование для всей страны, особенно с учетом того, что область идет сразу Москвой по числу заболевших. Это результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев. Будем надеяться на короткое плато и скорый спад», – написал он в своем Twitter.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что московская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в РФ удалось затормозить.

 



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