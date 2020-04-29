Эксперты клуба «Валдай» оценили последствия пандемии для международной логистики

29.04.2020, 21:16, Новости дня

Клуб «Валдай» в среду провел онлайн-дискуссию на тему «Международная логистика в условиях закрытых границ». Эксперты оценили ситуацию с восстановлением мировой торговли после кризиса.

Вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта в Европе Рафаэль Шварцман назвал нынешний кризис «беспрецедентным». Однако, по его словам, авиаперевозчики уже начали адаптироваться – например, сейчас вместо пассажиров и обычных товаров они занимаются перевозкой медицинского оборудования, спрос на которое резко повысился. Он указал на необходимость помощи со стороны государства, принятия новых стандартов и процедур, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Восстановление будет медленным, но мы выберемся. Убеждён, что мы справимся с этим кризисом, как и с прежними», – сказал эксперт.

Он выразил мнение, что определенные трудности в транспортной сфере очевидны, в перевозках наблюдается спад – перевозится лишь 0,5 % от прежних объёмов.

«Люди должны быть уверены, что летать безопасно, должны соблюдать социальную дистанцию (например, среднее место в самолёте будет оставаться незанятым)», – отметил он.

Шварцман добавил, что для улучшения нынешней ситуации нужно работать вместе: сотрудничать должны и авиакомпании, и грузоперевозчики, и пассажирские компании, и эксперты из транспортной отрасли.

Исполнительный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Герман Маслов дал оптимистический прогноз. Он напомнил о кризисах 2009 и 2015 годов, после которых статус-кво быстро восстанавливался. Маслов также подчеркнул, что несмотря на все ограничения экспортные и внутренние перевозки в РФ демонстрируют даже рост.

Он отметил, что с точки зрения поставок из Китая, Японии и Кореи сбоев в работе нет, но наблюдается уменьшение спроса на поставки на территории России.

«Мы связываем это с нестабильностью курса доллара», – отметил он.

Эксперт также заметил, что увеличился поток товаров из РФ в Азию, а с автотранспортных перевозок многие клиенты переключились на контейнерные. По его словам, также существует потребность клиентов в более быстрых поставках.