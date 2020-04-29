Поклонников удивило фото Аллы Пугачевой с незнакомым ребенком

29.04.2020, 21:09, Разное

Поклонники не узнали ребенка, которого российская певица Алла Пугачева держала на руках. Фотоснимок был опубликован на странице фанатского Instagram-аккаунта, поэтому идентифицировать возможных родителей пока не удалось.

Новая фотография впервые появилась в Сети, но узнать девочку или мальчика, не представлялось возможным. Однако поклонники отметили, что ребенок совсем не похож на Аллу Пугачеву, поэтому его родителями могут являться знакомые эстрадной исполнительницы. Учитывая, что в режиме самоизоляции все перемещения запрещены, снимок может оказаться архивным.

На сегодняшний день Алла Пугачева имеет троих детей. Кристина Орбакайте появилась в браке с артистом Николасом Орбакасом. Кроме того, у певицы и юмориста Максима Галкина есть общие близнецы: Гарри и Лиза. Недавно телеведущий признался, что с Аллой Пугачевой они составляли брачный контракт, отмечает информационный ресурс «Слово и Дело».

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