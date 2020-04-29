В Москве на вынужденный простой ушли до 2 млн человек

29.04.2020, 21:08, Новости дня

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли в вынужденный простой, сообщил заместитель мэра города в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В эфире радио «Коммерсант ФМ» Ефимов сообщил, что в первую очередь в простой ушли отрасли общественного питания, бытовых услуг, вся культурно-просветительская деятельность и спорт.

«Всего порядка полутора–двух миллионов человек ушло в простой вынужденный, и это именно те сферы бизнеса, те отрасли, в которых мы, первое, проводим регулярный и детальный мониторинг, второе – принимаем меры поддержки», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил также, что выручка предприятий Москвы в апреле упала на 30-40%, по ряду отраслей зафиксировано падение до 50%.

Ефимов заявил, что власти Москвы намерены поддерживать те сферы экономики, в которых предприятия платят налоги в бюджет и зарплаты своим сотрудникам.

«Если предприниматели работали так, что и в бюджет ничего не платили, и зарплату людям не платили, то поддерживать такие отрасли, а они, к сожалению, есть, мы соответственно будем в последнюю очередь», – сказал он, уточнив, что такие проблемы наблюдаются в отрасли общественного питания.

«Общественное питание – это отрасль, которая имеет самую низкую заработную плату в городе. При средней заработной плате в городе порядка 80 тыс. рублей средняя заработная плата в отрасли общественного питания составляет всего 29 тыс. рублей. Встает вопрос о том, как эти зарплаты выплачиваются», – добавил заммэра.