 

Попова ответила на вопрос о массовом тестировании россиян на антитела

29.04.2020, 21:08, Новости дня

Роспотребнадзор пока не планирует широко использовать тест-системы для определения антител к коронавирусу на всех людях, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Она отметила, что в первую очередь эти тест-системы направлены на проверку медработников. Такие тест-системы способны проводить анализ только в лабораторных условиях со специальным оборудованием, информирует «Интерфакс».

Попова добавила, что первые тесты прошли врачи в московских больницах, которые непосредственно работают с пациентами с коронавирусом.

«Для них это принципиально важно: есть иммунитет или нет иммунитета. Для тех, у кого нет иммунитета, а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными стоять и работать, это сигнал, что нужно быть максимально осторожными», – отметила глава ведомства.

По словам Поповой, «на передовой» находятся сотрудники лабораторий, они также будут проходить это тестирование. Пока случаев заражения коронавирусом из-за лабораторной диагностики среди них нет, добавила она.

Ученых, работающих в лабораториях с опасным материалом, тоже будут тестировать.

Попова отметила, что масштабное популяционное исследование иммунитета необходимо, но это будет сделано не сейчас.

Тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела в плазме крови, передана для проверки в Росздравнадзор и может быть зарегистрирована уже в пятницу.



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