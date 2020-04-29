Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

29.04.2020, 20:53, Разное

Максим Фадеев пояснил поклонникам, что в течение апреля сбросил 10 кг. На персональной странице в Instagram он поинтересовался у фанатов, как они проводят период карантина.

Короткое видео показывает Фадеева на беговой дорожке. В режиме прогулочного шага он активно двигается на тренажере. Продюсер показал поклонникам покрытое потом лицо. Со сбившимся дыханием он рассказал, что идёт на месте. Фадеев иронично назвал это своей текущей жизненной установкой.

Он спросил подписчиков об их настроении, состоянии здоровья и привычках на карантине. В комментарии к публикации продюсер добавил рекомендации по эффективному похудению. Он призвал фанатов больше двигаться и потреблять много воды, а также снизить калорийность пищи. Это дало Максиму Фадееву сбросить 10 кг веса в течение месяца. По причине карантина работа студии звукозаписи и деятельность с различными проектами приостановлена. Фадеев проводит время, занимаясь спортом, разговаривая с поклонниками через соцсети, а также создавая музыкальные композиции, не выходя из дома.